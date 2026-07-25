Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Begüm Şevval Usta idaresindeki otomobil, İrfaniye mevkinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile köprülü kavşağın beton demirlerine çaptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye personeli tarafından kesilip, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YOLDAN GEÇEN ÇOCUK ACİL DOKTORU KALP MASAJI YAPARAK KURTARDI

Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran 12 yaşındaki Ş.A., yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü.

3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar ambulanslara taşındı. 26 yaşındaki sürücü Begüm Şevval Usta ve araçta bulunan 73 yaşındaki Nureddin Acar ile 74 yaşındaki Müzeyyen Acar hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Ş.A. ile 51 yaşındaki Filiz Usta hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.