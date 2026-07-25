Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti - Son Dakika
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Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar ekran macerasını noktaladı. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeyi sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Merhum Türker İnanoğlu’nun 2006’da başlattığı 20 yıllık serüvenin bittiğini belirten Yurdakul, 751 haftalık yayın hayatının ardından ekranlara hakkıyla veda edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar için dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

20 YILDA 751 BÖLÜM EKRANLARA GELDİ  

Paylaşımında duygusal ifadelere de yer veren Yurdakul, merhum Türker İnanoğlu'nun 2006 yılında başlattığı Arka Sokaklar serüveninin böylece sona erdiğini ifade etti. Yaklaşık 20 yıl ve 751 hafta boyunca ekranlarda kalan dizinin seyircisine hak ettiği şekilde veda edemediğini dile getiren Yurdakul, projede emeği geçen herkese ve izleyicilere teşekkür etti.

Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

"HAKKIYLA VEDA EDEBİLMELİYDİ"

Ozan Yurdakul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi; 2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu’nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye’nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

Jenerik şarkımız 'Bambaşka bir şehir'den ilhamla… Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka."

Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti

Arka Sokaklar, Televizyon, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Arka Sokaklar Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti - Son Dakika

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