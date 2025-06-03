Pursaklar Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Tamamladı

Pursaklar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi son denetimlerini yaptı

ANKARA - Pursaklar Belediyesi'ne bağlı kurban denetim ekipleri, ilçede yer alan kurban pazarlarını kontrol ederek gerekli incelemelerde bulundu. Halk ve hayvan sağlığını tehdit eden durumlarda bulunan satıcılara ise cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Pursaklar'da kurulan kurbanlık satış alanında hareketlilik devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla ilçe genelinde kurban satışı ve kesim alanlarındaki hazırlıklarını tamamladı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Gümüşoluk Mahallesi'nde bulunan Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Alanını gezdiği esnada vatandaşlarla ve kurbanlık hayvan satıcılılarıyla da sohbet etti.

"Modern bir teknoloji kullandık"

İnternet ortamında 'çevrim içi vekalet' sistemini kullanarak yıllardır modern bir teknoloji ile kurbanlık kesim alanlarında hizmet verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Modern bir teknoloji kullandık. Yıllardır bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlar internet ortamında kurbanlarını takip edip burada nasıl kesildiğini görebiliyorlar, vekalet verebiliyorlar. Çoğu vatandaşımız sabahın erken saatlerinde kesim alanlarında bulunmak istemiyorlar ama biz evlerinden de izleyebilmeleri imkanını sağladık. Hem ibadetlerini layıkıyla yerlerine getirsinler hem de hijyenik temiz bir ortamda kurbanlarını kesmiş olsunlar diye bir tesis yaptık" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını düşündük"

Kurban Bayramı boyunca kesim alanlarına gelen bütün vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Çetin, "Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını düşündük. Gelen misafirlerimize burada ikramlarımız var. Onların kullanabilecekleri sosyal konut alanları var. Bu tarz yerlerde otopark sorunu çok oluyor. Otopark sorununu da çözmüş olduk. Herhangi bir aksaklık çıksın istemiyoruz. Eğer bir aksaklık olursa anında müdahale edilecek" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz için kazasız belasız bir bayram geçsin"

Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ise vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak Kurban Hizmetleri Komisyonu'nda bulunan Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Müftülüğü, Pursaklar Tarım Müdürlüğü ve emniyet güçlerinin Kurban Bayramı öncesinde bir araya geldiğine değindi. Kaymakam Özeren, şu ifadelere yer verdi:

"Tedbirlerimizi, Kurban Bayramı'nda vatandaşımız bayramı nasıl huzur içerisinde kazasız belasız geçirir onları konuştuk. Bu kesim alanında yaklaşık 1500 kurban kesileceğini değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen olacak, gelemeyen olacak ve burada nasıl bir ortam bekliyor, bugün bir denemesini yaptık. Diğer 30 kesim yerimizde de denetimlerimizi, ziyaretlerimizi, Tarım Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz devam ettiriyor. İlçemiz için güzel bir bayram olsun. Ülkemiz için de kazasız belasız bir bayram geçsin.