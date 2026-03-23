Pursaklar'da Bayramlaşma Programı - Son Dakika
23.03.2026 17:36
Pursaklar Belediyesi, Ramazan Bayramı sonrası personel bayramlaşma programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesi personeli, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde düzenlenen programda bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatilinin ardından, belediye hizmet binasındaki birim müdürlükleri ile şantiyelerde görev yapan personeli ziyaret ederek, çalışanların bayramını kutladı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, personelin özverili çalışmaları sayesinde bayram öncesi ve bayramda vatandaşlara en iyi hizmetin sunulduğunu ifade etti.

Tüm çalışanlara teşekkür eden Çetin, "Ailenizle birlikte daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmenizi diliyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı gayret ve azimle Pursaklar için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa katılan belediye çalışanları da düzenlenen bayramlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çetin'in bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

Advertisement
