Pursaklar'da Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Edem Caddesi'ndeki kavşakta 06 C 4135 plakalı servis minibüsü ile 06 BIF 675 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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