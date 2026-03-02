Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda ramazan kapsamında iftar programı düzenlendi.
Ramazan dolayısıyla okulun duvarlarındaki panolar süslendi, iftar masaları öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte iftar yapabilmesi için koridorlara yerleştirildi.
İftar programı, dua ve ilahiler eşliğinde tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Pursaklar'da Ramazan İftarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?