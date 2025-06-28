Pursaklar\'da Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmaları

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle halk sağlığını tehdit eden haşereleri önlemek amacıyla belediye ekipleri, ilçe genelinde tam zamanlı ve sistemli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, haşereyle mücadele çalışmalarının ilçe genelinde yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yaz aylarıyla sinek, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği gibi haşerelerin artış gösterdiği bir döneme girdiklerini dile getiren Çetin, "Halk sağlığını tehdit eden bu durumun önüne geçmek ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde düzenli olarak ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Özellikle durgun su birikintileri, çöp konteynerleri ve yeşil alanlarda etkin bir mücadele yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için bu çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.