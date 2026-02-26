Pusat-Özen Barajı'nda Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pusat-Özen Barajı'nda Su Seviyesi Yükseliyor

Pusat-Özen Barajı\'nda Su Seviyesi Yükseliyor
26.02.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Hafik'teki Pusat-Özen Barajı'nda yağışlar nedeniyle doluluk oranı arttı, eski yerleşim alanı sular altında kaldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve şehre içme suyu sağlayan Pusat-Özen Barajı'nda, yağışlarla birlikte doluluk oranında artış gözlendi.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen Barajı'nda, son yıllarda kuraklık, tarımsal sulama ve isale hattıyla 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılması nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşmüştü.

Kış dönemindeki yağışlar ve karların erimesiyle barajdaki doluluk oranında artış gözlendi.

Baraj sularının çekilmesiyle kuraklık döneminde tamamen ortaya çıkan Pusat köyünün eski yerleşim alanı, su seviyesinin yeniden yükselmesiyle tekrar sular altında kalmaya başladı.

Baraj çevresindeki yoğun kar örtüsünün erimesiyle su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

Öte yandan, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Hafik- Doğanşar kara yolunun Özen köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak kütleleri, yol kenarındaki istinat duvarını aşarak asfalt zemine aktı.

Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının sürdüğü gözlendi.

Ekipler, heyelanın meydana geldiği yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğanşar, Güncel, Hafik, Sivas, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pusat-Özen Barajı'nda Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:08
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi İşte son durum
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:31:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Pusat-Özen Barajı'nda Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.