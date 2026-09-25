Pusula Holding kapalı fon soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı, 1 firari aranıyor - Son Dakika
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Pusula Holding kapalı fon soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı, 1 firari aranıyor

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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada, Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi; 6'sı gözaltına alındı. Firari 1 şüpheli aranıyor.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Holding kapalı fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

Şüphelilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatılmıştı. Bu nedenle soruşturma kapsamında, kapalı fonda hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman ile MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf gözaltına alındı. Firari şüpheli Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pusula Holding kapalı fon soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı, 1 firari aranıyor - Son Dakika
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