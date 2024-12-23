Putin: ABD ile İlişkileri Geliştirme İsteğimiz Sürüyor

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MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ile ilişkilerini geliştirme isteğinin sürdüğünü söyledi.

Rusya devlet televizyonu ve radyosu VGTRK'ye verdiği demeç sırasında Rusya-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerle ilgili konuşan Putin, "İstenirse her şey yapılabilir. Biz bu isteğimizi hiçbir zaman yitirmedik" dedi.

Putin, pazar günü yayımlanan röportajda Rusya'nın diğer ülkelerle ilişki kurmaya hazır olduğunu ancak bu çabaların Rusya'nın çıkarlarını tehlikeye atmaması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer biriyle temasta bulunacaksak bunu sadece Rus devletinin çıkarlarını temel alarak yapacağız" diye konuştu.