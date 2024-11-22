Putin'den Kuzey Kore'ye 70'ten Fazla Hayvan Hediyesi - Son Dakika
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Putin'den Kuzey Kore'ye 70'ten Fazla Hayvan Hediyesi

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı da içeren 70'ten fazla hayvan hediye etti.

22.11.2024 08:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yeni bir hediye gönderdi.

Buna göre Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, 70'ten fazla hayvanın yer aldığı hediyeyi, bir kargo uçağıyla Pyongyang'a getirdi.

Hayvanlar arasında bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu, çok sayıda sülün ve mandarin ördeği yer aldı.

Başkent Pyongyang ziyaretinde Bakan Kozlov, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya geldi.

Safkan at hediyesi

Putin, 2024 yılı başında, Kuzey Kore'nin ülkesine sağladığı askeri mühimmat karşılığında, Kuzey Kore lideri Kim'e 24 safkan at hediye etmişti.

Kim de 72'nci doğum gününü kutlamak için 7 Ekim'de Putin'e mesaj göndermişti. En yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutlayan Kim, Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade etmişti.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den Kuzey Kore'ye 70'ten Fazla Hayvan Hediyesi - Son Dakika

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