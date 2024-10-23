Putin'den Venezuela'ya BRICS Desteği - Son Dakika
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Putin'den Venezuela'ya BRICS Desteği

Putin, Maduro ile görüşmesinde Venezuela'nın BRICS'e katılma isteğini desteklediğini bildirdi.

23.10.2024 19:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'nın BRICS'teki çalışmalara katılma isteğini desteklerini bildirdi.

Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya geldi.

Görüşmede, Venezuela'nın Rusya için Latin Amerika ve dünyadaki önemli ortaklardan biri olduğunu anlatan Putin, iki ülkenin stratejik işbirliğinin tüm alanlarda ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Enerji, ulaştırma ve teknoloji gibi alanlarda çeşitli projeleri birlikte hayata geçirdiklerini belirten Putin, iki ülkenin ulusal para birimlerine dayalı, finans ve bankacılık alanlarında ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söyledi.

Putin, Venezuela ile "daha adil bir dünya düzeni" için ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "BRICS'teki çalışmalara katılma isteğinizi destekliyoruz." dedi.

Maduro da Rusya'nın küresel ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve diplomatik mücadelelerde zaferler kazandığını belirterek, "İşte bu yüzden sizin dostumuz olmanızdan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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