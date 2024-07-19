Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenliğin sağlanması gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in başkanlığında toplanan konseyde, önemli sosyal ve siyasi olaylar esnasında iç güvenliğin sağlanmasına ilişkin konuların müzakere edildiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, toplantıda konuyla ilgili rapor sundu.
Son Dakika › Güncel › Putin, iç güvenliği sağlama gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?