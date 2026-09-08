Putin ile Trump Ukrayna krizini telefonda 1 saat görüştü - Son Dakika
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Putin ile Trump Ukrayna krizini telefonda 1 saat görüştü

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Putin ve Trump, telefonda Ukrayna krizini görüştü; Kremlin, görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiğini açıkladı. Trump, krizin başkanlığı döneminde çözülmesini istediğini belirtirken, iki lider temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin ele alındığını bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin 1 saat sürdüğünü, "yapıcı" ve "samimi" olduğunu kaydeden Uşakov, görüşmede, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Uşakov, "Amerikan temsilcilerinin ziyaretleri olumlu değerlendirildi. Bu ve diğer kanallar üzerinden çalışmalar sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gizli nitelikte olduğunu, bu nedenle ayrıntıları paylaşmak istemediğini anlatan Uşakov, "Trump, Ukrayna krizinin kısa zamanda çözülmesini istediğini dile getirerek, bunun Rusya-ABD arasındaki ilişkilerin tamamıyla iyileştirilmesine yol açacağı görüşünü paylaştı. Trump'a göre, bu özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri etkileyecek. Trump, Ukrayna krizinin başkanlığı döneminde çözülmesinden yana." dedi.

Putin'in bunu desteklediğini ve ABD'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiğini vurgulayan Uşakov, Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verildiğini kaydetti. Uşakov, "Görüşmede, çatışmaların en kısa sürede sonlandırılması için ABD'nin gerçek anlamda neler yapabileceği sıralandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yuriy Uşakov, görüşmede ayrıca Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımının da istişare edildiğini aktararak, "Avrupa'ya saldırma planlarımızın olmadığı vurgulandı. Rusya tehdidine ilişkin yayılan söylemler, Avrupalılar tarafından Ukrayna'ya desteğin ve askeri harcamaların artırılması için kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Telefon görüşmesinde, iki ülke arasında tutuklu takasının yapılması dahil insani konularla ilgili çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisini paylaşan Uşakov, Putin'in, Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rus ve Ukraynalı çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesi sürecindeki rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın, temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ile Trump Ukrayna krizini telefonda 1 saat görüştü - Son Dakika

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