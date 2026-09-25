Putin'in partisi, Duma seçimlerinde 349 milletvekiliyle anayasal çoğunluk sağladı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimler sonucunda, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi "Birleşik Rusya" 349 milletvekili çıkardı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, 18-20 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinin kesin sonucunu açıkladı.

Bu seçimlerin modern Rus tarihindeki en zorlu seçimler olduğunu belirten Pamfilova, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda birçok bölgedeki seçim merkezlerinin saldırıya uğradığını söyledi.

Pamfilova, seçimlerde 750'den fazla ihlal başvurusunun kayda alındığı bilgisini paylaşarak "Duma seçimlerine katılım yüzde 59,8 oldu. Toplam 67 milyon 448 bin 94 kişi oy kullandı. Bunlardan 7 milyon seçmen elektronik ortamda oyunu kullandı. Yurt dışında ise 280 bin 355 kişi oylamaya katıldı." dedi.

Duma'ya parti listesinden ve parti listesi dışından olmak üzere toplamda 6 partinin milletvekilinin girdiğini bildiren Pamfilova, "Birleşik Rusya 349 milletvekili çıkararak Duma'da anayasal çoğunluğa sahip oldu. Komünist Parti (KPRF) 37, Liberal Demokrat Parti (LDPR) 23, Yeni İnsanlar Partisi 19, Adil Rusya Partisi 17 milletvekili elde etti." diye konuştu.

Pamfilova, baraj altında kalan Vatan Partisinin 1 milletvekili ile 4 bağımsız milletvekilinin Duma'ya girebildiğini kaydetti.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise partilerin belirlediği liste dışındaki bağımsız adaylardan seçiliyor. Bağımsız adayların büyük kısmını partiler belirlerken bir kısmı da bulunduğu bölgeden yasalarda belirlenen miktarda seçmen imzasıyla adaylığını gösteriyor.

Rusya'da 18-20 Eylül'de yapılan seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 10 parti yarışmıştı. Milletvekili seçimlerinin yanı sıra ülkenin 8 bölgesinde başkan ve vali, 39 bölgede parlamento, 10 bölgenin idari merkezinde de yerel meclis seçimleri yapılmıştı.

Rusya'da 2021'de düzenlenen Duma seçimlerine katılım yüzde 51,82 olmuştu. Seçimlerde, Birleşik Rusya yüzde 49,82 oy alarak 324 milletvekili ile iktidarda kalmıştı. Seçim yarışında ikinci gelen KPRF 57, Adil Rusya 27, LDPR 21 ve Yeni İnsanlar Partisi ise 13 milletvekilliği elde etmişti.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilinden 225'i parti listesinden, 225'i ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.