Putin'in Temsilcisinden ICYF Başkanı ile Görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov, Ayhan'ı başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmede, Rusya ve ICYF arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.