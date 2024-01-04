Putin, İran\'daki patlamaları terör saldırısı olarak nitelendirdi

MOSKOVA, 4 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü İran'ın Kerman kentinde meydana gelen patlamaları "terör saldırısı" olarak niteleyip kınarken, İran yönetimine de başsağlığı diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye birer mesaj gönderen Putin, "Kerman kentinde meydana gelen trajik terör saldırısından duyduğu derin üzüntüyü" ifade etti.

Putin, "Mezarlık ziyareti yapan sivillerin öldürülmesi, hem acımasızlık hem de şüphe içermesi bakımından şok edici" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı, Rusya'nın her türlü terörizmi şiddetle kınadığını ve terörizme karşı tavizsiz mücadele kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Resmi IRNA ve yarı resmi Fars haber ajanslarına göre, İran'ın merhum generali Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen iki patlamada en az 103 kişi hayatını kaybederken, 170'ten fazla kişi de yaralandı.