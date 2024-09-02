Putin, Kursk Saldırılarını Provokasyon Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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Putin, Kursk Saldırılarını Provokasyon Olarak Nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl kentinde öğrencilerle yaptığı sohbette, Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıların provokasyon niteliğinde olduğunu ve başarısız olacağına emin olduğunu belirtti. Ayrıca, Rus güçlerinin Donbas'ta hızlı ilerleme kaydettiğini ve Rusya'ya karşı düşman elitlerin var olduğunu ifade etti.

02.09.2024 17:23
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- Putin: "(Kursk saldırıları) Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim"

" Rusya'ya düşman elitler var"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette yaptığı açıklamada, "(Kursk saldırıları) Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Putin, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Ukrayna'nın yüzde 18'ini kontrol eden Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda daha hızlı bir ilerleme kaydettiğini bildiren Putin, Rus güçlerinin her gün birkaç kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini söyledi. Rus lider Donbass'ta Rus güçlerinin hızla ilerleme kaydettiğini sözerine ekleyerek "Donbas'ta uzun zamandır böyle bir hızımız olmamıştı. "Artık 200 ya da 300 metre ilerlemekten bahsetmiyoruz. Rus silahlı güçleri, 200-300 metre değil kilometrekarelik alanı kontrolü altına alıyor" dedi.

"Rusya'ya düşman elitler var"

Rusya'ya düşman diller ya da ülkeler olmadığını dile getiren Putin, "Herhangi bir şeyi reddetmiyoruz. Düşman diller yok hatta düşman ülkeler yok. Bazı ülkelerde Rusya'ya karşı yüzyıllardır ülkemizi çok büyük olduğu için zayıflatmak ve bölmek için savaş veren düşman elitler var. Rusya gibi büyük bir ülke tarafından tehdit edildiklerine inanıyorlar ve ilerlememizi yavaşlatmaya çalışıyorlar" dedi. Vladimir Putin, Rusya karşıtı elitlerin Rusya'yı parçalamak fikrine saplanıp kaldıklarını kaydetti. Bir öğrencinin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki sorusunu yanıtlayan Putin, Çin'in Rusya'ya karşı böyle bir niyeti olmadığını söyleyerek, Çin ve Rusya kelimenin tam anlamıyla müttefik" dedi.

"(Kursk saldırıları) Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim"

Ukrayna'nın, Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıların başarısızlıkla sonuçlarını ifade eden Rus lider Putin, "Bu provokasyon eyleminin başarısız olacağına eminim. Kursk bölgesinde Rus topraklarına izinsiz giren haydutları kesinlikle ortadan kaldırmamız ve genel olarak sınır bölgelerimizde istikrarsızlığa neden olan girişimlerini ele almamız gerekiyor" dedi.

"Ailemin bazı genç üyeleri akıcı bir şekilde Mandarin dilini konuşuyor"

Öğrencilere Çince'nin popülaritesine rağmen İngilizce'nin önemini de unutmamaları gerektiğini söyleyen Putin, "Ailemin bazı genç üyeleri akıcı bir şekilde Mandarin dilini konuşuyor. İngilizce mükemmel bir, bilginin birleştirilmesi ve kültür alanında insanların bir araya getirilmesi açısından insanlığa çok şey kazandırdı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Putin, Kursk Saldırılarını Provokasyon Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

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