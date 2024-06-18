Putin, Kuzey Kore ile ikili ilişkileri geliştirme niyetini dile getirdi

Güncel

SEUL, 18 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde kaleme aldığı bir makalede bu ülke ile ikili ilişkileri geliştirme niyetini dile getirdi.

Salı günü makalenin tam metnini yayımlayan Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na göre ülkenin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da yayımlanan makalede Putin, Rusya ve Kuzey Kore'nin ortak çabalarla ikili işbirliğini daha üst seviyeye taşıyacağını ve bunun iki ülke arasında karşılıklı ve eşit işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Putin, Kuzey Kore'nin özgürlük ve egemenliğini savunma mücadelesi ile bağımsızlık yolunu seçme hakkını Rusya'nın her zaman destekleyeceğini ifade etti.

ABD'nin dayattığı kurallara dayalı düzeni de kınayan Putin, bunun dünya genelinde çifte standartlara dayalı yeni bir sömürgeci diktatörlükten başka bir şey olmadığını belirtti.