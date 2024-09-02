Putin Moğolistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Putin Moğolistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Moğolistan'a gitti. Putin, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek ve bazı belgelerin imzalanması planlanıyor. Moğolistan'ın Putin hakkında çıkarttığı yakalama kararı ise Rusya'nın gündeminde bir sorun olarak değerlendirilmiyor.

02.09.2024 18:47
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, resmi ziyaret kapsamında Moğolistan'a gittiği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gitti.

Putin'in yarın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh??????? ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya'nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.

UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin Moğolistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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