Putin, UCM Üyesi Moğolistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

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- Rusya Devlet Başkanı Putin Moğolistan'da

Putin'den tutuklama emrinden bu yana UCM üyesi bir ülkeye ilk ziyaret

ULAN BATUR - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'a gelirken, geçtiğimiz yıl hakkında tutuklama emri çıkarılmasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi bir ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a geldi. Geçtiğimiz yıl çıkarılan tutuklama emrinden bu yana UCM üyesi bir ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Putin, akşam saatlerinde başkent Ulan Batur'a iniş yaptı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda Moğol yetkililere UCM kararını uygulama çağrısı yapılırken, mahkeme de geçen hafta üyelerinin suçlanan kişileri gözaltına almakla yükümlü olduğunu yineledi. Kremlin tarafından yapılan açıklamalarda ise Putin'in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duyulmadığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj ise "Başkan Putin bir adalet kaçağıdır. UCM üyesi bir ülkeye yapılacak ve tutuklamayla sonuçlanmayacak her seyahat Başkan Putin'in mevcut hareket tarzını teşvik edecek ve UCM'nin çalışmalarını baltalamaya yönelik stratejik bir çabanın parçası olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

UCM, geçtiğimiz yıl Putin hakkında tutuklama emri çıkarmış ve yüzlerce çocuğu Ukrayna'dan Rusya'ya yasadışı yollarla kaçırdığı için savaş suçu işlemekle suçlamıştı.