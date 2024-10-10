Putin, Nükleer Güvenliği Savunma Bakanlığına Verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, nükleer silahlar ve askeri amaçlı nükleer enerji kurulumlarının bulunduğu tesislerdeki endüstriyel güvenliği organize etme ve denetleme yetkisi verdi.

Rusya devlet yasal bilgiler internet sayfasında yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığına, nükleer silahların ve askeri amaçlı nükleer enerji kurulumlarının geliştirilmesi, hazırlanması, test edilmesi, işletilmesi ve imhası için kullanılan tesislerde endüstriyel güvenlik alanında denetimi organize etme ve yürütme yetkisi verildi.

Devlet Başkanı Putin, 25 Eylül'de, "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi" konusu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin, nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.