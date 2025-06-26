Putin: Orta Doğu’da İstikrar Sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasının mayısta devreye girdiğini belirterek, "Neyse ki Orta Doğu'daki durum istikrar kazanıyor. İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden çatışmanın artık geride kaldığını söyleyebiliriz." dedi.

Putin, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen AEB Forumu'nda konuştu.

AEB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 97 milyar dolara ulaştığını belirten Putin, söz konusu ticarette ulusal para birimlerinin yüzde 93 paya sahip olduğunu söyledi.

Rusya'nın, Dünya Bankası ve Batı merkezli finans kurumlarıyla "zorlu" ilişkilere sahip olduğunu anlatan Putin, "Bunun nedeni söz konusu kurumların siyasi önyargılarıdır." dedi.

Putin, Rusya'nın Batılı finans kurumlarına bağımlılığını azaltmaya çalıştığının altını çizdi.

Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına değinen Putin, "Benim hukuk eğitimim var. Altın ve yabancı döviz rezervlerimizin hırsızlığı hakkında düşündüm. Hırsızlık gizlice yapılır. Yapılan ise doğrudan soygundu. Bu nedenle finansa dair araçlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Putin, İsrail ile İran arasındaki gerilime değinerek, "Mayıs ayında, (AEB ile) İran'la serbest ticaret anlaşması devreye girdi. Neyse ki Orta Doğu'daki durum istikrar kazanıyor. İsrail ve İran arasındaki uzun süredir devam eden çatışma artık geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu gelişme, bölgedeki tüm ülkelerle daha yakın ilişkiler geliştirmemizin önünü açıyor." ifadesini kullandı.