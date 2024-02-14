Putin, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayılmasına el koyacak yasayı imzaladı - Son Dakika
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Putin, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayılmasına el koyacak yasayı imzaladı

Putin, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayılmasına el koyacak yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, bu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı imzaladı. Yasa gereği, sahte bilgi yayarak Rus ordusunu itibarsızlaştıranlara verilen devlet ünvanı ve ödüller de geri alınacak. Yasa, resmen yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

14.02.2024 12:25
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, bu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıran, aşırılıkçılığa davet eden, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğine tehdit oluşturan, Rusya ve Rus vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısını yapanlara verilen çeşitli devlet ünvanı ve ödülleri de geri alınacak.

Söz konusu yasa, resmen yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa geçen ay kabul edilmişti.

Bu yasa, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyince 7 Şubat'ta onaylanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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