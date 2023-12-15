 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin: Rusya-Çin ilişkileri küresel istikrar için önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: Rusya-Çin ilişkileri küresel istikrar için önemli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin küresel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Putin, iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin görülmemiş derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin çeşitlendirildiğini ve ilerlemeye devam edileceğini söyledi. Putin, iki ülke arasındaki dostluğun hiç kimseyi hedef almadığını, daha ziyade Rusya ve Çin'e fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Putin: Rusya-Çin ilişkileri küresel istikrar için önemli
15.12.2023 - 13:30,
Abone Ol

MOSKOVA, 15 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin küresel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Putin, Perşembe günü düzenlenen yıllık basın toplantısında, "Rusya-Çin ilişkileri dünyadaki istikrarın önemli garantörlerinden biri" derken, iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin "görülmemiş derecede yüksek" olduğunu vurguladı.

Rusya ve Çin'in ilişkilerini çeşitlendirdiğini, altyapı ve yüksek teknoloji sektörü gibi alanlarda ilişkiler geliştirdiğini söyleyen Putin, "Bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, iki ülke arasındaki dostluğun "hiç kimseyi hedef almadığını," daha ziyade Rusya ve Çin'e fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Putin, Perşembe günü Moskova'da "Direkt Hat" soru-cevap oturumu ile 18. yıllık basın toplantısını birlikte düzenledi. Gazeteciler ve Rus vatandaşları, Putin'e iç ve dış politika konularının yanı sıra ülkenin genel ekonomik, siyasi ve sosyal durumu da dahil olmak üzere geniş yelpazede sorular yöneltti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Rusya-Çin ilişkileri küresel istikrar için önemli - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:04
Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Son Dakika
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Putin: Rusya-Çin ilişkileri küresel istikrar için önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement