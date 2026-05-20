Putin: Rusya ve Çin Dengeleyici Rol Oynuyor

20.05.2026 12:28
Putin, Rusya ile Çin'in uluslararası sorunların çözümündeki katkılarını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Çin'in uluslararası alanda önemli dengeleyici rol oynadığını belirterek, "Rusya ile Çin, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunuyor." dedi.

Çin'i ziyaret eden Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Çin ile 25 yıl önce İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladıklarına anımsatarak, "Bu, iki ülke arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği için sağlam bir temel oluşturdu. Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Çin ile ilişkilerin küresel duruma bağlı olmadığını ve "örnek" olduğunu dile getirdi.

Şi ile görüşmede ikili işbirliğinin tüm kilit yönlerini ele aldıklarını aktaran Putin, görüşme esnasında ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çok sayıda belge imzaladıklarını belirtti.

Putin, Rusya ile Çin'in birbiri için ticaret alanında önemli ortak olduğunu vurgulayarak, "İkili ticaret hacmi, 2025'te 240 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Rusya ile Çin'in ödemeleri ulusal para birimlerinde yaptıklarına dikkati çeken Putin, Çin ile dış etkenlerden ve küresel piyasalardaki olumsuz eğilimlerden korunan istikrarlı ticari sistem kurduklarını söyledi.

Putin, Rusya ile Çin'in enerji alanında yoğun işbirliği yaptıklarını dile getirerek, "Ülkemiz, Çin'e petrol, sıvılaştırılmış gaz dahil doğal gaz ve kömür tedarik eden en büyük ihracatçılardan biri. Hızla büyüyen Çin pazarına söz konusu kaynakların kesintisiz tedarikini güvenilir şekilde sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rus Devlet Enerji Kuruluşu Rosatom'un Çin pazarında başarılı şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Putin, Tianwan Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Xudabao Nükleer Santrali'nde Rus tasarımlı enerji ünitelerinin inşasının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Çin ile yeşil teknolojilerin entegre edilmesini gerektiren kritik elementler ve metaller alanındaki ortaklığın güçlendirilmesine de odaklandıklarını belirten Putin, Rusya ile Çin'in demir dışı metalurji, kimya, kağıt, biyoteknoloji, ilaç, uçak üretimi ve uzayın keşfedilmesi gibi alanlarında ortak projeler uyguladıklarını dile getirdi.

Lojistik bağlantılarının geliştirilmesi konusunda da işbirliği yaptıklarını anlatan Putin, Rusya'nın doğu yönünde demir yollarını iyileştirdiklerine işaret etti.

Çin ile turizm alanındaki işbirliğinin de geliştiğinin altını çizen Putin, vizesiz seyahat uygulamasının bunu teşvik ettiğine dikkati çekti.

"Rusya ve Çin, uluslararası alanda önemli dengeleyici rol oynuyor"

Vladimir Putin, Şi ile kabul ettikleri ortak bildiride, Rusya ve Çin'in uluslararası meselelere ilişkin ilkeli tutumlarının yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Rusya ve Çin, bağımsız siyaset izliyor, stratejik ortaklık kapsamında hareket ediyor, uluslararası alanda önemli dengeleyici rol oynuyor. Barış ve refah için birlikte çalışıyoruz. Bu bağlamda, Moskova ve Pekin, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın korunmasından yana tavır sergiliyor."

Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve diğer uluslararası platformlarda etkileşimde olduklarını dile getiren Putin, "Rusya ile Çin, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunuyor." dedi.

Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile yaptıkları görüşmenin ikili ilişkileri geliştireceği umudunu paylaştı.

Kaynak: AA

