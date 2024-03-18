Putin: Rusya ve Çin İlişkileri Avrasya Bölgesinde İstikrar Sağlıyor

MOSKOVA, 18 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin Avrasya bölgesinde istikrar sağlayıcı bir unsur olduğunu belirtti.
Putin, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Xinhua muhabirinin sorularını yanıtladı. Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin son 20 yılda iyi bir gelişme kaydettiğini belirten Putin, "İki ülke de son derece istikrarlı ve birbirlerini tamamlıyorlar" dedi.
Rus lider, "En önemli şey devlet çıkarlarının örtüşmesi. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki ortak sorunların çözümü için son derece elverişli bir ortam hazırlıyor" diye konuştu.
Çin'in uluslararası arenada çok aktif olduğunu ve büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Putin, "Çin'in tüm dünyada çok sayıda dostu var" dedi.
Putin, ikili işbirliğinin gelecek yıllarda da güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.
Devlet başkanı, "Önümüzdeki yıllarda ilişkilerimizi daha da güçlendirip geliştireceğimize ve Çin ile Rus halklarına fayda sağlayacak ortak başarılar elde edeceğimize eminim" dedi.
Çin ekonomisine de değinen Putin, "Çin şaşırtıcı bir hızla ve kendinden çok emin şekilde kalkınıyor. Burada önemli olan şey ise Çin ekonomisinin yapısının inovasyona ve ekonomiyi daha yenilikçi hale getirmeye doğru değişiyor olması. Biz de ülkemizde aynısını yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da da tamamen aynı görevler söz konusu" dedi.
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