Putin, Trump'ın temsilcilerine Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Putin, Trump'ın temsilcilerine Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin, Trump\'ın temsilcilerine Ukrayna\'ya yabancı asker konuşlandırmaya karşı çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Putin, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşmesinde Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasına karşı olduğunu yineledi. Putin yabancı birliklerin meşru hedef sayılacağı uyarısında bulunurken Witkoff yeni çok taraflı müzakere turu umduğunu söyledi.

MOSKOVA, 13 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasına karşı olduklarını yineledi.

Witkoff perşembe günü Moskova'da gerçekleştirilen görüşmenin, Avrupalı temsilcilerin de dahil olacağı yeni bir çok taraflı müzakere turunun önünü açması temennisinde bulundu.

Putin ise Ukrayna topraklarında yabancı asker varlığının, Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Putin, bu tür birliklerin Rus kuvvetleri tarafından meşru hedef sayılacağı uyarısında bulundu.

Toprak meselelerine de değinen Putin, Ukrayna tarafının sözde "gri bölgelere" ilişkin önerisinin anlaşmazlıklara yol açabileceğini ve herhangi bir anlaşmayı sekteye uğratabileceğini söyledi.

Ukrayna ile aralarındaki sınır çizgisi olarak yalnızca devlet sınırını tanıyacaklarını vurgulayan Putin, "gri bölgeler" hakkındaki tartışmaların, farklı yorum ve anlaşmazlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Witkoff, Trump'ın kendisinden Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinin önemini vurgulamasını istediğini bildirdi.

Kushner, görüşmenin çatışmayı sonlandırma yollarını ele alma imkanı sunacağını umduğunu belirterek, Avrupalı temsilcilerin de müzakerelere katılmaya ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen iki günlük üçlü görüşmeler, çarşamba günü sona ermişti. Geniş çaplı savaş esiri takasında uzlaşı sağlanırken, çatışmaların sonlandırılması, toprak anlaşmazlıkları, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisi gibi temel konulardaki derin görüş ayrılıkları çözüme kavuşturulamadı.

Kaynak: Xinhua
Vladimir PutinDonald TrumpDiplomasiPolitikaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:16:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Putin, Trump'ın temsilcilerine Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırmaya karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android