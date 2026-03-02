Putin ve BAE Lideri Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin ve BAE Lideri Telefon Görüşmesi

02.03.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, BAE lideriyle İran'a yönelik saldırıları ve bölgedeki durumu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Rusya'nın İran çevresinde barışçıl bir çözüm için çok sayıda adım attığına işaret ettiği aktarılan açıklamada, "Girişimler, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bir şekilde, egemen bir Birleşmiş Milletler üye devletine karşı kışkırtılmamış bir silahlı saldırganlık eylemi sonucunda engellendi." ifadesi kullanıldı.

Putin'in, BAE'de bulunan Rus vatandaşlarına yardımları için bin Zayid'e teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "Bin Zayid, İran'ın misilleme saldırılarının BAE'yi doğrudan etkilediğini, ülkeye zarar verdiğini ve sivilleri tehdit ettiğini özellikle vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Putin'in, söz konusu mesajı Tahran yönetimine iletmeye ve bölgedeki genel durumu istikrara kavuşturmak için olası yardımları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve BAE Lideri Telefon Görüşmesi - Son Dakika

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Putin ve BAE Lideri Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.