Rusya ile Brunei arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesini öngören bildiri kabul edildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ile bir araya geldi.

Dar formatta başlayan görüşmeler, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla devam etti. Görüşmede, Rusya ile Brunei arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık statüsüne yükseltilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

Putin ve Bolkiah, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Brunei ile ilişkilerin çeşitli alanlarda istikrarlı şekilde geliştiğini belirten Putin, "Ne Rusya ne de Brunei, ilişkilerde elde edilenlerle yetinmeyi düşünmüyor. Aksine, ikili ilişkileri birlikte daha yüksek seviyeye taşımayı hedefliyor. Kabul edilen bildiri de bu amaca hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bildirinin ikili ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesine yönelik planlar içerdiğine dikkati çeken Putin, Rusya ile Brunei arasında uygulanan vizesiz seyahat imkanının karşılıklı turist sayısının artmasını sağladığını dile getirdi.

Putin, Rusya ile Brunei'nin birçok küresel ve bölgesel meseleye ilişkin yaklaşımlarının örtüştüğünü belirtti.

"Rusya'yla çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz"

Brunei Sultanı Bolkiah da Rusya ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rusya'yla çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Bolkiah, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Brunei'ye davet ettiğini bildirdi.