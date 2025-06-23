Putin ve Goita İkili İlişkileri Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Goita ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dar formatta başlayan görüşmeler, geniş formatta devam etti. Putin ile Goita görüşmede, ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Mali arasındaki ilişkilere değinerek, "Dünya çok değişti. İlişkilerimizi tüm alanlarda geliştiriyoruz. İkili ticaret hacmimiz küçük ama büyüme potansiyeline sahip." dedi.

Putin, Goita ile iki ülke arasında 3 işbirliği anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita da Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını belirterek, "İşbirliğimiz, ulaşım, güvenlik, kültür, spor ve enerji dahil birçok alanda devam ediyor." ifadelerini kullandı.