Putin ve Hlaing'den İkili İlişkiler Değerlendirmesi - Son Dakika
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Putin ve Hlaing'den İkili İlişkiler Değerlendirmesi

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Putin, Myanmar ile ilişkilerin gelişimini ve işbirliğini ele aldı. Hlaing ise destek için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rusya'yı ziyaret eden Hlaing, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Myanmar arasındaki diplomatik ilişkilerin 1948'de tesis edildiğini anımsatarak, "İlişkilerimiz, istikrarlı bir şekilde gelişti ve son yıllarda güvene dayalı nitelik kazandı." dedi.

Putin, Myanmar ile uluslararası arenada işbirliğini sürdürdüklerini dile getirerek, "Ekonomi alanında çalışmamız lazım. Burada iyi bir temel ve projeler var. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar Devlet Başkanı Hlaing da Rusya ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini belirterek, "Bu görüşmede, ikili ilişkilerin genişletilmesi için olası anlaşmaları ele alabileceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Myanmar'ı desteklediğini dile getiren Hlaing, bundan dolayı Putin'e minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Hlaing'den İkili İlişkiler Değerlendirmesi - Son Dakika

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