Putin ve Katar Emiri, Orta Doğu Krizini Görüştü

02.03.2026 16:21
Putin ve Al Sani, ABD-İsrail'in İran saldırılarını ve bölgede istikrarı değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası Orta Doğu'daki güvenlik krizi ve bölgesel istikrar konularını görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Al Sani arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yol açtığı kriz ele alındı. Bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali niteliği taşıdığı, İran halkı açısından ağır sonuçlara yol açtığı vurgulandı.

Taraflar, çatışmanın genişleme riski ve üçüncü ülkelerin sürece dahil olma ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi.

Aynı zamanda İran'ın olası misillemelerinin, komşu ülkelerdeki sivillere ve turizm ile ulaşım altyapısı dahil sivil tesislere zarar vermemesi yönündeki beklenti ifade edildi.

Katar Emiri, mevcut zorlu süreçte bölge ülkelerine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, Rusya ile farklı sektörlerde sürdürülen işbirliğinin öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Görüşmede, gerilimin hızla düşürülmesi ve anlaşmazlıkların saygı ve eşitlik ilkeleri temelinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik karşılıklı umut dile getirildi.

Liderler, Rusya ile Katar arasındaki temasların çeşitli kanallar üzerinden sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Rusya, Katar, İran

Putin ve Katar Emiri, Orta Doğu Krizini Görüştü
