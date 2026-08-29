Putin ve Lukaşenko İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Putin ve Lukaşenko İlişkileri Görüştü

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Putin ve Lukaşenko, ikili ilişkileri ve ticaret hacmini artırmayı ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Lukaşenko, Moskova bölgesindeki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl 52 milyar dolara ulaştı. Bu, çok iyi bir rakam. Hacim, bu yılın ilk yarısında yüzde 12,5 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Belarus ile yüksek teknoloji alanında işbirliğini sürdürdüklerini aktararak, "Uluslararası arenada da aktif şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Rusya ile ilişkileri geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Zorlukların üstesinden gelerek çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Lukaşenko, dün, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile bir araya geldiğini ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Lukaşenko İlişkileri Görüştü - Son Dakika

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