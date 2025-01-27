Putin ve Lula'dan Ukrayna Üzerine Görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesinde, Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lula da Silva telefonda görüştü.

Rusya ile Brezilya arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, iki lider, BRICS dönem başkanlığının bu yıl Rusya'dan Brezilya'ya devredilmesiyle birlikte, örgütün faaliyetlerine dair pozisyonların koordine edilmesinin önemini vurguladı.

Putin ile Lula da Silva, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası dünyadaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Ukrayna meselesinin çözümü de istişare edildi.