Putin ve Modi, Moskova'da Gayriresmi Görüşme Gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova'da gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'in paylaştığı görüntülere göre, iki lider yarın yapılacak resmi temaslar öncesinde başkent Moskova'daki Novo-Ogarevo adlı başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmede, Modi'yi görmekten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Putin, "Kendi fikirlerine sahip, enerjik ve Hindistan halkının çıkarları için sonuç alan birisiniz. Hindistan dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi durumunda." dedi.

Hindistan'ın 1,4 milyar insanla dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğuna işaret eden Putin, nüfus artışının insanların istikrar hissettiği için yaşandığını ve bunun için Modi'yi tebrik ettiğini söyledi.

Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görüldü.

Putin ile Modi'nin yarın dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.