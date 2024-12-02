Putin ve Pezeşkiyan'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Putin ve Pezeşkiyan'dan Suriye Görüşmesi

Putin ve Pezeşkiyan\'dan Suriye Görüşmesi

Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki durum hakkında telefon görüşmesi yaptı, işbirliği vurgulandı.

02.12.2024 17:36
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(MOSKOVA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Suriye'deki son durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, görüşmede "Astana formatı çerçevesinde gösterilen çabaların ve Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili işbirliğinin" önemini vurgulandığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Suriye'de tırmanan gerilime ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Suriye'nin yasal hükümeti makamlarının anayasal düzeni ve ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlama çabalarına koşulsuz destek ifade edildi ve Türkiye'nin katılımıyla Astana formatı çerçevesinde gösterilen çabaların koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulanmıştır."

Kaynak: ANKA

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