Putin ve Trump 19 Mayıs'ta Görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Mayıs'ta telefonda görüşeceğini teyit etti.

Peskov, TASS haber ajansına Putin-Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Putin ile pazartesi günü telefonda görüşeceğine yönelik verdiği bilgiyi teyit eden Peskov, "Görüşme hazırlanıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10.00'da Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını bildirmişti.

Trump, görüşmenin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetmişti.

Donald Trump "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yapmıştı.