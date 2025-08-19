Putin ve Trump'tan Ukrayna Müzakerelerine Destek

MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerin sürdürülmesi yönündeki desteklerini teyit ettiğini söyledi.

Uşakov salı günkü görüşmenin Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Trump'ın girişimiyle gerçekleştiğini söyledi.

Uşakov, iki ülke liderinin ayrıca müzakerelere katılacak temsilcilerin seviyesinin yükseltilmesi konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Telefon görüşmesini "samimi ve yapıcı" olarak nitelendiren Uşakov, "Vladimir Putin ve Donald Trump, Ukrayna meselesinin yanı sıra uluslararası ve ikili gündemdeki diğer acil konularda da yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı" dedi.