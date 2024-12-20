Putin, Yılın Özeti Programında Çin ile İlişkileri Değerlendirdi

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MOSKOVA, 20 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Yılın Özeti" programını "Doğrudan İletişim" soru cevap oturumuyla birlikte gerçekleştirdi, 19 Aralık 2024.

Putin, program sırasında gazeteciler tarafından yöneltilen soruların yanı sıra ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların program öncesinde ilettiği sorulara cevap verdi.

Putin perşembe günü "Yılın Özeti" programında yaptığı açıklamada Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güvenin bir sonucu olarak eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan Putin, iki ülkenin uluslararası sahnede her zaman birlikte hareket ettiğini söyledi. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)