Raam lideri Abbas, yurt dışı fon iddialarını reddetti, soruşturmaya destek verdi - Son Dakika
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Raam lideri Abbas, yurt dışı fon iddialarını reddetti, soruşturmaya destek verdi

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Raam lideri Mansur Abbas, partisine yurt dışından fon aktarıldığı iddialarını reddederek soruşturmada kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacaklarını söyledi. 27 Ekim seçimlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre Ortak Liste ve Raam 19 milletvekiliyle Meclis'te kilit konuma yerleşti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas, "seçimlere müdahale amacıyla partisine yurt dışından fon aktarıldığı" iddialarını reddetti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabirin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Binyamin Netanyahu'nun iktidar bloğu ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

Mansur Abbas, partisine yurt dışından fon aktarıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Raam'ın söz konusu meseleyle de benzer başka hiçbir konuyla da uzaktan yakından bir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'in yurt dışından finansman temin edilmesi yoluyla seçimlere usulsüz müdahalede bulunma girişiminin soruşturulması kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Abbas, "Bu doğrultuda kolluk kuvvetleriyle tam işbirliği içinde olacağız." dedi.

Öte yandan Ortak Liste'nin bileşenlerinden Taal Partisi Başkanı ve Filistin??????? asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi de Netanyahu'nun kendisinin seçimlerden önce neden Katar'a gittiğini soran paylaşımına yanıt verdi.

Tibi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Doha'da Al Jazeera'ya senin tahtını sallamayı çok istediğimizi söyledim... Yarası olan gocunur yolsuz herif!." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki seçimlere müdahale etmek amacıyla Ortak Liste ve Raam Partisi'ne yurt dışından fon aktarıldığı iddiaları basına yansımıştı.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Solberg'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'den söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği aktarılmıştı.

Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerin başında gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Şin-Bet'ten Ortak Liste ve Raam Partisi liderlerinin gözaltına alınmasını istemişti.

Kaynak: AA
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