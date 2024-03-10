Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR\'de sahne aldı

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Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu.

Davulda Amerikalı Jarrod Cagwin ve kemanda Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan Abuo Khalil'in uluslararası grubu, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı.

Eserlerden birinin Gazze'ye hediye edildiği konser, 1,5 saat sürerken aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı.

Konser sonrası AA muhabirine konuşan Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatına olan ilgisinden değinirken eserlerin oluşma süreciyle ilgili "Her zaman Alman şiirleri okumayı severdim, her zaman hayalimdi. Kovid salgını döneminde 'neden yazmaya başlamıyorum ki' dedim ve 60, 70 şarkı yazana kadar duramadım." dedi.

Almanca ve Fransızca şarkı bestelemenin ve besteleri yorumlamanın zorluğu üzerine de konuşan Khalil, solist Elina Duni için "Elina 5 dil biliyor ben de 6 dil biliyorum. Bu açıdan çok benzer bir kafa yapısına sahibiz." diye konuştu.

" Türkiye'de evde gibi hissediyorum"

Bir ud sanatçısı olarak Türkiye'de konser vermekten çok hoşlandığını belirten Abou Khalil, Türk seyircisi hakkındaki düşüncelerini "Türk seyircisi için çalmak bana kolay geliyor. Çünkü onların beni anladığını hissediyorum. Türkiye'de çalmak, İsveç'te veya başka bir yerde çalmaktan daha kolay geliyor bana." değerlendirmesini yaptı.

Khalil, Gazze'deki insanlık dramına ilişkin de Filistinlilerin yaşadıklarının siyasi bir sorun değil, insanlık sorunu olduğunu ve dünyanın bu konu hakkında hemfikir olmayışına şaşırdığını söyleyerek, "Oradakiler Müslüman Filistinliler olduğu için sorun olmuyor. Eğer Hıristiyan olsalardı böyle olmazdı. Bugün Gazze'de olan şey en saf haliyle ırkçılık." ifadelerini kullandı.