Racastan'da Trafik Kazası: 11 Ölü

NEW DELHİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında 7'si çocuk, 4'ü kadın olmak üzere en az 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, yüksek hızla ilerleyen özel bir aracın yol kenarında park halindeki ağır bir taşıta arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza anında araçta 31 kişi bulunuyordu.