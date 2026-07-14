Radev'den Ukrayna Desteğine Ret

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin sürdürülmesini savunan Gönüllüler Koalisyonu'nda yer almayacağını belirterek, savaşın çözümünün diplomatik yollarla sağlanması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'te düzenlenen Fransa Ulusal Günü (Bastille Günü) kutlamalarına katılan Radev, gazetecilere yaptığı açıklamada, koalisyona katılmaları yönünde davet aldığını ancak Bulgaristan'ın bu girişimde yer almayacağını ifade etti.

Radev, "Bulgaristan'ın yeri, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin sürdürülmesini savunan bir koalisyonda değildir. Çünkü bu tür bir yardım sağlamıyoruz. Bu çatışmanın çözümünün savaşın askeri yollarla uzatılmasında değil, çatışmaları sona erdirecek güçlü bir diplomatik girişimde olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla Mart 2025'te İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu koalisyonun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.