Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Toplantısı - Son Dakika
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Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Toplantısı

Trakya Üniversitesi'nde rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

30.01.2025 11:18
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Ratip Kazancıgil Dersliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Sayın üniversite çalışanlarına kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca HPV enfeksiyonuna karşı korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali düzenlenecek

Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali düzenlenecek.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu etkinlikleri kapsamında kentte halk oyunları festivali gerçekleştirilecek.

Etkinlik Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde " Balkanlar'ın ritmiyle buluşun" sloganıyla düzenlenecek.

Balkan ülkelerinden halk oyunları ekiplerinin katılacağı festival 5 Şubat'ta başlayacak, 9 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Toplantısı - Son Dakika

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