Rahip El-Rahi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rahip El-Rahi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

11.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soykırıma karşı çıkan rahipler grubu, rahip Pierre El-Rahi'nin İsrail bombardımanında öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak için Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce geçen yıl kurulan "Soykırıma karşı çıkan rahipler" oluşumu, Lübnan'da 9 Mart'ta İsrail topçu saldırısında ölen Maronit rahibin yaralılara yardım ettiği sırada çifte atışla vurulduğunu belirterek, bunun uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu bildirdi.

"Soykırıma karşı çıkan rahipler" grubundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği bir saldırıda, Lübnan'ın güneyindeki Kalia kentinde Maronit rahip Pierre El-Rahi'nin yaşamını yitirdiği ifade edilerek, "Pierre El-Rahi'nin öldürülmesi nedeniyle en derin ve en acı taziyelerimizi sunuyoruz." denildi."

Rahip Pierre El-Rahi'nin İsrail saldırısında yaralananlara yardım etmeye çalıştığı sırada vurulduğuna dikkat çeken açıklamada, "Rahip Pierre trajik bir hata sonucu ölmedi, başkalarına yardım ederken hayatını kaybetti. Bir tankın bir eve ilk ateşi açmasının ardından rahip, bazı gençlerle yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. İkinci atış ise onu ölümcül şekilde vurdu. Yaralılara yardım edenleri hedef alan bu 'çift atış' taktiği, insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Rahipler oluşumunun etnik temizliğe ve cezasızlığa karşı sessiz kalamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Litani Nehri'nin güneyindeki köylerin ilhak edilmesi riskini ve yok edilmesini kınıyoruz. 2024 yılında 5 binden fazla zeytin ağacının yakılması ve sivil evlerin sistematik biçimde yıkılması, halkları kendi tarihinden koparmayı amaçlayan bir yakıp-yıkma stratejisinin parçasıdır. Lübnan'da işlenen vahşetler, Filistin'de yaşanan katliamın devamıdır. Sivillere, çocuklara ve din adamlarına yönelik bu saldırıları emreden ve uygulayan mevcut İsrail hükümeti, uluslararası adalet önünde hesap vermelidir. Zorla göçe boyun eğmeyi reddeden tüm masum kurbanları da anıyoruz."

Katolik Kilisesi'nin başı olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "bombaların gürültüsünün sona ermesine" yönelik çağrısına atıf yapılan açıklamada, "Adalet talep etmekten asla yorulmayacağız çünkü hakikat olmadan barış, ölüm ekenler döktükleri kan için hesap vermeden uzlaşma olmaz." denildi.

Bu arada Papa 14. Leo da bugün yaptığı genel kabul oturumunda, rahip El-Rahi'yi anarak, "Bu ciddi sınama karşısında tüm Lübnan halkıyla birlikteyim. Ayrıca, İran'da ve tüm Orta Doğu'da, özellikle de birçok masum çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda sivil kurban için barış için dua etmeye devam edelim." diye konuştu.

Vatikan'dan 9 Mart'ta yapılan açıklamada, Papa'nın rahip El-Rahi'nin ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendiği ve gelişmeleri endişeyle takip ettiği belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rahip El-Rahi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:28:44. #7.12#
SON DAKİKA: Rahip El-Rahi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.