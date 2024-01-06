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Rahip, Hamas liderinin ölümünü vatan şehidi olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Rahip, Hamas liderinin ölümünü vatan şehidi olarak nitelendirdi

Ramallah'taki Yunan Melkite Katolik Manastırı'nın Rahibi Peder Abdullah Julio, İsrail'in Beyrut'ta öldürdüğü Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin 'vatan şehidi' olduğunu söyledi. Peder Julio, Aruri'nin memleketi Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki taziye evini ziyaret etti. Rahip Julio, 'Aruri'nin ve diğer şehitlerin, Allah, Kudüs ve vatan şehidi olduklarına eminim.' ifadelerini kullandı.

Rahip, Hamas liderinin ölümünü vatan şehidi olarak nitelendirdi
06.01.2024 - 14:18,
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Ramallah'taki Yunan Melkite Katolik Manastırı'nın Rahibi Peder Abdullah Julio, İsrail'in Beyrut'ta öldürdüğü Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin "vatan şehidi" olduğunu söyledi.

Peder Julio, Aruri'nin memleketi Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki taziye evini ziyaret etti.

"Bugün size büyük şehidimiz Aruri için taziye dileklerimizi sunmaya geldik. Aruri, Arura beldesinin, Filistin'in milletin evladı." diyen Julio, birbirlerini teselli için bir araya geldiklerini, şehitlerin ise "Allah katında diri olduğunu ve rızıklandırıldığını, her daim aralarında kalacağını" kaydetti.

Rahip Julio, "Aruri'nin ve diğer şehitlerin, Allah, Kudüs ve vatan şehidi olduklarına eminim." ifadelerini kullandı.

"Vatan uğruna savaşan, Allah uğruna savaşmış olur. Allah uğruna savaşanların, vatan uğruna savaşması kutsal bir görevdir." şeklinde konuşan Julio, masum şehitlerin kanının "vatanı inşa edeceğini" vurguladı.

Julio, "Arap-Filistinliler üzerindeki gece ne kadar uzun olsa da yeni bir şafakla son bulacağını, bunun özgürlük ve bağımsızlık şafağı olacağını" dile getirdi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen Dahiye'de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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Ramallah, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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