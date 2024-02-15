Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye\'nin Ulaşım ve İletişim Tarihini Sergiliyor

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Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonu ile ziyaretçilerine astronomik seyir imkanı sunuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 14. yüzyıla ait gök küre ile 19. yüzyıla ait transit teleskobun da bulunduğu, önemli gözlem ve ölçüm aletlerini kapsayan özel koleksiyon bilim tarihine ışık tutuyor.

Cafer İbn-i Ömer İbn Devletşah el-Kırmani tarafından 1383-1384'te yapılan, 14 santimetre çapındaki Gök Küre, bilinen en eski gök kürelerden biri. Yaklaşık bin 25 yıldız içeren takımyıldızların şekilleri, her birinin merkezine kakılmış gümüş noktalarla kürede gösteriliyor.

Gök cisimlerinin yerlerini belirlemek üzere kullanılan, Ali al-Za'tari tarafından 1671'de yapılan Osmanlı-Türk usturlabı da müzede sergilenen eserler arasında. Güneş ve yıldızların önceden hesaplanmış konum çizelgelerinden faydalanarak zamanı belirleyen usturlaplar, Orta Çağ'da İslam ülkelerinde, namaz saatlerinin saptanmasında da kullanılıyordu.

Astronomi meraklılarının ilgisine sunulan eserlerden biri de gök cisminin yüksekliğini (ufukla arasındaki açısal mesafe) ölçmede kullanılan, 1866'da yapımı ahşap, Osmanlı-Türk Rub-u Tahtası. Zengin çiçek bezemelerin bulunduğu eserde "İbrahim" imzası yer alıyor.

Müzenin eğitim projelerine 2009'da katılan Planetaryum-Keşif Küresi ise evrenin oluşum sürecini, 65 milyon yıl önceki dünyanın durumunu sanal ortamda birebir yaşatmayı hedefliyor.

Tarihi Hasköy Tersanesi'ndeki Sihirli Küre de güneş ve gezegenlerin üç boyutlu görülmesini sağlayarak güneş sistemi hakkında meraklılarına detaylı bilgi kazandırıyor.

Sergilenen objeler arasında 18. yüzyıla ait iççubuk, 19. yüzyıla ait sekstant, oktant ve güneş sistemi modelleri, teleskoplar ve çeşitli dürbünler de bulunuyor.

Müze, salı-cuma 9.30-17.00, cumartesi-pazar 10.00-18.00'de ziyaret edilebilir.