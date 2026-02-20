Rakka\'da Ramazan Coşkusu

Suriye'nin Rakka ilinde halk, terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından ilk ramazan ayını umut, huzur ve maneviyatın hakim olduğu bir atmosferde geçiriyor.

Terörden temizlenen kentte, hem çarşı pazarlarda hem de camilerde ramazan hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte şehir merkezindeki çarşı ve pazarlarda gözle görülür bir yoğunluk oluştu.

Özellikle hamur işi, tatlı ve ramazana özgü içecekler satan iş yerlerinde iftar öncesi hareketlilik arttı.

Vatandaşlar, iftar sofraları için alışveriş yaparken esnaf da artan ilgiden memnuniyet duyuyor.

Tezgahlarda sergilenen çeşitli ürünlere yoğun ilgi gösteren halk, uzun süren zorlu süreçlerin ardından ramazan ayını daha huzurlu bir ortamda karşılamanın sevincini yaşıyor.

Çarşılardaki canlılık, şehirde sosyal hayatın yeniden canlandığını ve ramazanın köklü geleneklerinin yaşatılmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan ramazan ayının ilk gününden itibaren camilerde de yoğunluk dikkati çekiyor.