Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışlar sele dönüştü, sel sularına kapılan 2 çocuk öldü

Suriye'nin Rakka ilinin kırsalındaki Ma'dan bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Haberde, sel sularına kapılan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarılırken, olayın ayrıntılarına ve çocukların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.