Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışlar sele dönüştü, sel sularına kapılan 2 çocuk öldü

Rakka kırsalındaki Ma'dan'da yağışlar sele dönüştü, sel sularına kapılan 2 çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rakka ilinin kırsalındaki Ma'dan bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 2 çocuk yaşamını yitirdi. El-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, olayın ayrıntıları ve çocukların kimlikleri paylaşılmadı.
Suriye'nin Rakka ilinin kırsalındaki Ma'dan bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel sularına kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye'nin resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin Rakka Medya Müdürlüğüne dayandırdığı haberde, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.
Haberde, sel sularına kapılan 2 çocuğun yaşamını yitirdiği aktarılırken, olayın ayrıntılarına ve çocukların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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